شاهدوا مي العيدان تسخر من عيسى المرزوق.. نشاز

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 02:54 مساءً - سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من الفنان الكويتي عيسى المرزوق، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه المرزوق داخل سيارته وهو يغني إحدى الأغنيات، وعلّقت عليه بالقول:”قلنا قبل ما أنام نسمع اشوية نشاز”.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تعليقها هذا، إذ دافعوا عن المرزوق مؤكدين انه يمتلك صوت جميل.
يشار إلى أنه إعتادت العيدان على إنتقاد والسخرية من الكثيرين، كان آخرهم الفنانة العراقية دموع تحسين، وذلك بسبب وزنها الزائد الأمر الذي دفع بالأخيرة إلى الردّ عليها وأخذ الموضوع الكثير من الجدل بينهما.
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