كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 02:54 مساءً - أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نحتا فنيا صنع من ناب فيل يعود لمامونت عثر عليه محنطا بصورة طبيعية في منطقة ياكوتيا بسيبيريا.
وتعد هذه الهدية التذكارية فريدة، وهي تعود لمومياء مامونت عثر عليه متكاملا عام 2010، والأهم أن هذا الفيل الضخم عاش قبل 30 ألف عام.
يذكر ان بوتين اهدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، صقرًا من فصيلة الصقور الحمراء النادرة في المقابل، شكر الملك سلمان الرئيس الروسي، وأهداه لوحة فنية، اسمها “عطاء نجد”.
كانت هذه تفاصيل خبر هدية من بوتين لمحمد بن سلمان عمرها 30 ألف عام.. ما هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.