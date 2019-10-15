احلام عن حفل “Joy Awards”: “لم اشهد مثيله منذ اكثر من عشرين عام”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 02:54 مساءً - حرصت الفنانة الاماراتية احلام على توجيه الشكر على المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بعد مشاركتها في حفل Joy Awards.

ونشرت احلام مقطع فيديو من مشاركتها في الحفل وعلقت قائلة: “شكراً سعاده المستشار معالي تركي آل الشيخ رئيس هيئه الترفيه في السعوديه على حسن الاستضافه والاستقبال و على وجودنا بينكم كان تشريف ووجودنا في هذا الحدث الكبير الذي لم اشهد مثيله اكثر من عشرين عام كان اضافه لنا وشكراً لكم تكريمكم كل المكرمين والف مبروك فتكريمهم تكريم لنا”.

يذكر ان الحفل المذكور شهد تكريم العديد من النجوم كان منهم هاني شاكر، محمد حماقي، أشرف عبدالباقي، يسرا، أكرم حسني، ومحمد هنيدي وراغب علامة وأصالة وعاصي الحلاني وأحلام، في حضور مشاركة نجوم عالميين زاروا السعودية لأول مرة، وهم الفنان الهندي شاروخان، وكلا من فاندام وجاكي شان.