فن ومشاهير

ممثل أمريكي يحرج محمد هنيدي في السعودية

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متابعة بتجـــــــــــرد: أحرج الممثل الأمريكي الشهير جيسون موموا، الممثل المصري الكوميدي، محمد هنيدي، أثناء تواجدهما في العاصمة الرياض.

وشارك “هنيدي” صورة له برفقة، جيسون موموا، والتي تبرز فارق الطول الكبير بينهما، خاصة وأن الممثل المصري معروف بقصر قامته.

وجيسون موموا أحد أبطال مسلسل “صراع العروش”، كما أنه من جسّد شخصية البطل الخارق “أكوا مان” على شاشة السينما مؤخرا.

وعلّق محمد هنيدي على الصورة المحرجة له: “يعني المصور ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه”.

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والتقى محمد هنيدي جيسون موموا، على هامش حفل “Joy Awards”، الذي أقيم الأحد، على هامش منتدى صناعة الترفيه، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن محمد هنيدي كرم عن مشواره الفني في مهرجان الجونة السينمائي الثالث، خلال شهر سبتمبر/أيلول.

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