فنانة مصرية تكشف للمرة الأولى حالة عادل إمام الصحية

متابعة بتجـــــــــــرد: طمأنت الفنانة لبلبة، جمهور الفنان المصري الكبير عادل إمام، حول تطورات حالته الصحية.

وخلال مقابلتها مع قناة روتانا الفضائية، أكدت لبلبة، استقرار حالة عادل إمام الصحية، نافية الشائعات التي لاحقته حول تدهور وضعه في الفترة الأخيرة، قائلة: “عادل إمام بخير وزي القمر ولسه كنت معاه قبل ما آجي مهرجان الإسكندرية على طول، وهو دلوقتي بيكمل تصوير مسلسله الجديد”.

وكان عادل إمام، قد عاد إلى تصوير مسلسل “فالنتينو” في أول سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد توقف نحو 3 أشهر.

ومسلسل “فلانتينو” بطولة داليا البحيري، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتي، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.