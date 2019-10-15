على غرار "تشيرنوبل".. مسلسل قصير عن حريق كاتدرائية نوتردام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "فاندوم" عن إنتاج مسلسل تلفزيوني عن حريق كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس باللغة الإنجليزية.

وقال فيليب روسوليه مؤسس "فاندوم"، التي تنتج العمل بالاشتراك مع شركة "باتيه": "هذا المسلسل القصير المقتبس من تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" عن الكارثة التي حلت بالكاتدرائية 15 أبريل/نيسان 2019 لا يزال في مرحلة الكتابة، وقد يبدأ عرضه في 2021".



اشترت الشركة المنتجة حقوق اقتباس المقال، وهي تتعاون مع الصحيفة الأمريكية على كتابة المسلسل، الذي يتكون من 4 إلى 6 حلقات.

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وقال روسوليه: "خلال قراءة المقال، ارتأينا مع "باتيه" أنه يصلح لكتابة مسلسل استثنائي عن الحدث، سيكون له طابع عالمي نظرا إلى حجم الموضوع".

وأضاف: "سنكون ملتصقين إلى أقصى حد بالوقائع. سنتابع الأحداث خلال التقدم في إنجاز المسلسل بالنظر خصوصا في ظل عدم تحديد سبب الحريق لغاية الآن".

وأشارت مجلة "فراييتي" إلى أن المشروع مستوحى أيضا من مسلسل "تشرنوبيل"، الذي حظي بنجاح كبير أخيرا، خصوصا لكون هذا المسلسل القصير بشأن الكارثة النووية سنة 1986 صُوّر بالإنجليزية رغم أن أحداثه تدور بالكامل في الاتحاد السوفيتي.