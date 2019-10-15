زوي كرافيتز "المرأة القطّة" في أحدث أفلام "باتمان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختيرت الممثلة الأمريكية زوي كرافيتز للعب دور كاتوومان (المرأة القطّة) في الجزء الجديد من "باتمان"، الذي يؤدي بطولته روبيرت باتينسون.

ويتولّى مات ريفز إخراج الجزء الجديد من "باتمان" المرتقب صدوره في 2021.



وقبل زوي كرافيتز، اختيرت ميشال بفايفر وهالي باري وآن هاثواي لتأدية دور المرأة القطّة التي بينها وبين الرجل الوطواط غزل وخصومة.

وتمثّل كرافيتز، وهي ابنة المغني الشهير ليني كرافيتز، في مسلسل "بيج ليتل لايز" لايز" الناجح الذي يعرض على قناة "إتش بي أو".

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيلم "جوكر"، العدوّ اللدود لباتمان، نجاحا كبيرا في الصالات.