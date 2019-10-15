نجوم الفن يبكون لبنان: مشاهد تحرق القلوب

يتألم العالم العربي من المحيط إلى الخليج بسبب الظروف التي يعيشها لبنان، حيث اندلعت حرائق كثيفة بمدينة الشوف اللبنانية، ووصلت النيران إلى البيوت ومحطات الوقود، الأمر الذي دفع المواطنين إلى هجرة المنازل وافتراش الطرقات.



وتفاعل عدد كبير من نجوم الطرب والتمثيل في عالمنا العربي مع الحدث وأعربوا عن حزنهم وغضبهم من المشاهد المقبلة من لبنان وطن السحر والجمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





كتبت اللبنانية سيرين عبدالنور عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر: "يا رب تحمي لبنان، يا رب ابعد الشر عن الأطفال والعائلات،بلدنا الأخضر يحترق أمام عيوننا، لا توجد حرقة قلب من ذلك المشهد الصعب".





وعلقت الفنانة نيكول سابا على المأساة: "الله يحمي شباب الدفاع المدني، والصليب الأحمر وجيشنا اللبناني، وكل الشباب الذين يتحركون بمجهود فردي لإطفاء الحرائق، والمسؤولين لا حياة لمن تنادي، في لبنان كارثة بيئية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، شيء يحرق القلب".





وكتبت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عبر تويتر: "طبيعة لبنان هى جنته والنار تغتالها بوحشية. يجب أن تتحرك الدولة كلها لإنقاذ رئة لبنان، الاستهتار أكبر حرام".





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وأعربت الفنانة ماجي بوغصن عن حزنها الشديد وكتبت: "رحمتك يا رب، شيء يحرق القلب.. الله يحمي"، شاكرة جهود الشباب التي تضع أرواحها على المحك لإطفاء النيران.





وأبدت الفنانة السورية كندة علوش تأثرها من المشهد وكتبت: "الله يحمي لبنان من كل شر، لبنان حلو وأخضر.. ومؤلم جدا رؤية النار في أرضه".

وكعادته انتقد المطرب راغب علامة أداء المسؤولين فى لبنان ووجه رسالة شديدة اللهجة عبر تويتر قائلا: "في لبنان، وفي كل صباح نسمع عن عشرات بل مئات الفضائح لكن لا وجود على الإطلاق لمن يحاسب.. مجلس النواب وأجهزة الرقابة أين أنتم، وسيفرح المسؤولون بموسم جديد للصفقات والشحاذة على ظهر الشعب".





ومن مصر تفاعل النجم أحمد السقا وكتب: "اللهم احفظ لبنان وشعبها"، وعلق النجم أمير كرارة: "يا رب ابعد عن لبنان كل شر".













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