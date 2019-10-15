ملحم زين ضيف “لهون وبس” الليلة

Oct 15, 2019 أوّل ضيوف برنامج ” لهون وبس” في موسمه الجديد مع الإعلامي هشام حدّاد الليلة “ريّس الأغنية اللبنانية” النجم ملحم زين. سهرة “لهون وبس” الليلة على الـ”LBCI” والـ”LDC” سيُقدّم فيها ملحم مجموعة من أغنياته المميّزة، ضمن لقاء حواري مع زين المعروف بعفويّته المحبّبة على قلب الجمهور.







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