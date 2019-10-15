رد فعل صادم من شاب سعودي عند رؤية عمرو دياب بالرياض.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار شاب سعودي ردَّ فعل غريبًا وصادمًا فور رؤيته للفنان المصري عمرو دياب أثناء حضوره حفل توزيع جوائز Joy على هامش موسم الرياض.

ووثق مقطع فيديو الشاب وهو في حالة ذهول عند رؤيته للهضبة، وبدأ يقول في الفيديو: "الله عمرو دياب... والله حقيقي حقيقي".

وتصادف وجود الشاب مع عمرو دياب في قاعة حفل توزيع الجوائز، فناداه الشاب وبدأ يبتسم، بل ووضع يده على كتف الهضبة حتى يتأكد بأنه هو وليس شخصًا آخر.

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وكان عمرو دياب حضر حفل جوائز Joy برفقة الفنانة دينا الشربيني، غير أن الأخيرة تعرضت لانتقادات واسعة من سعوديين بسبب إطلالتها، التي ظهرت فيها بفستان مكشوف وقصير من بيت أزياء Balmain.

ورأى سعوديون أن الشربيني لم تراع العادات والتقاليد أثناء حضورها إلى المملكة، بأن ترتدي زيًا محتشمًا كما فعلته النجمات اللاتي حضرن حفل توزيع الجوائز.

وكان حفل صناع الترفيه الذي أقيم على هامش موسم الرياض، قد حضره كوكبة من النجوم العرب والعالميين أبرزهم النجم الهندي شاروخان، وفان دام، وماجد المهندس، وحسين الجسمي، ورجاء الجداوي، ويسرا، وأحلام، وأصالة، وعادل إمام، وغيرهم.