السبب الحقيقي وراء حزن سوزان نجم الدين.. عدم رؤية أولادها منذ 3 سنوات أم الوحدة؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاني الممثلة السّورية سوزان نجم الدين من الوحدة، وذلك يعود لأسباب عدة ربما لأنها لم ترَ أولادها الأربعة منذ حوالي 3 سنوات، بسبب سياسة دونالد ترامب الجديدة التي منعت السوريين من السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية.

والسبب الآخر الذي قد يوضع في الحسبان هو شعورها بالوحدة بسبب عدم ارتباطها بعد انفصالها عن زوجها سراج الأتاسي عام 2014.

في "فوشيا" تابعنا السّبب الحقيقي وراء شعور سوزان نجم الدين بالوحدة.