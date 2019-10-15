شبلي رومية: لا يجب أن تختلف إطلالة النجمة السورية عن اللبنانية.. والموضة لا تنفع في الدراما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعدُّ خبير تصميم الإطلالات السوري شبلي رومية ورقةً رابحةً في أي عمل يتواجد به؛ لخبرته الواسعة في تصميم إطلالات الفنانين بأعمال ومسلسلات مختلفة منها المعاصر والتاريخي والبيئي الشامي.

وشارك رومية بتصميم إطلالات الفنانين في مجموعة أعمال مهمة منها "خاتون" و"وردة شامية" و"قناديل العشاق" و"هوا أصفر" و"ما ملكت أيمانكم" و"بقعة ضوء".

وفي حديث مع موقع فوشيا على هامش تصوير مشاهد مسلسل "يا مالكًا قلبي" إنتاج غولدن لاين انتقد رومية بعض الأخطاء في تصميم إطلالات الفنانين وخاصة النجمات، كما تحدث عن الطريقة الفضلى للعمل قبل اختيار شكل الممثل.

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