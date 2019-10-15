بوراك أوزجفيت يروّج لمسلسله الجديد في "كان" الفرنسية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجد النجم التركي بوراك أوزجفيت يوم أمس في معرض ميبكوم المُقام في مدينة كان الفرنسية، من أجل الترويج لمسلسله الجديد "قيامة عثمان" والممتد من مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي سبق وحقق نسبة نجاح كبيرة في تركيا والوطن العربي.

وتألق أوزجفيت خلال المعرض بإطلالة كلاسيكية مُرتديًا بدلةً باللون الأسود مع قميص باللون الأبيض أسفلها.

وكان أوزجفيت نشر في وقت سابق من الأمس صورة من شرفة الفندق المقيم به في كان الفرنسية، ظهر فيها بإطلالة كاجوال مُرتديًا تيشيرتًا أبيض.

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وعلى صعيد مختلف، كانت الصحافية التركية ايلام ايبيك من صحيفة "بوستا" كشفت مؤخرًا أن فهرية أفغان زوجة بوراك كانت تزور زوجها في موقع تصوير مسلسله "المؤسس عثمان" في ريفا كل يوم، وتصطحب معها ابنهما كاران ليرى والده باستمرار.

وأضافت بأن فهرية تحضر الطعام في المنزل كل يوم لزوجها بوراك أوزجيفيت وتأخذه له في موقع تصوير مسلسله من أجل أن يحافظ على التغذية الصحية.

ويستعد بوراك لعرض مسلسله "قيامة عثمان" والذي من المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية، خاصة أن الجمهور يترقب عرضه بفارغ الصبر.