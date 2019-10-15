نسرين أمين تدعو لشعب لبنان بعد اندلاع الحرائق

علقت الفنانة نسرين أمين على الحرائق التي شهدتها لبنان، أمس الإثنين، بعد أن اندلعت عدة حرائق في بلدات بمحافظة "قضاء عكار" شمالي لبنان، والتهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة واقتربت من مناطق سكنية، وتم إخماد الحريق بعد حوالي ست ساعات من اندلاعه.

وغردت نسرين عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلة: "يارب ارحم لبنان وأهل لبنان".

وتسببت الرياح التي تشهدها لبنان في امتداد النيران إلى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد، واقتربت من المنازل، قبل أنَّ يتمكّن عناصر الدفاع المدني ومتطوعون، بدعم من الجيش وقوى الأمن الداخلي، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها.

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