





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طمأنت الفنانة لبلبة الجمهور على صحة الفنان عادل إمام بعد شائعات المرض التي تعرّض لها مؤخراً. وذلك خلال لقائها ببرنامج "عرب وود"، على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ35. وقالت: "عادل بخير وزي القمر، ولسه كنت معاه قبل ما أجي المهرجان ده على طول، وهو دلوقت بيكمل تصوير مسلسله الجديد". علماً أنه ينشغل حالياً بتصوير مسلسل "فلانتينو" الذي تشارك في بطولته الفنانة دلال عبد العزيز، ويجمع العديد من الفنانين بينهم سامح حسين، وطارق الإبياري، ومحمد كيلاني، وهدى المفتي، ووفاء صادق، وسليمان عيد، وبدرية طلبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبلبة تدحض الشائعات: عادل إمام بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.