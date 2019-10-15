"الله يحمى لبنان".. دعوات نجوم مصر والوطن العربى بعد الحرائق فى بلد الأرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت حسابات نجوم الفن فى الوطن العربى، إلى ساحة دعاء وتعالت الأصوات والأدعية التى تتمنى سلامة الشعب اللبنانى من الحرائق التى اجتاحت البلد.

وغرد الفنان أحمد السقا عبر تويتر، قائلا "‏اللهم احفظ لبنان وشعبها لبنان يحترق"، وكتب الفنان محمد إمام، قائلا : " اللهم أحفظ اخواتنا اللبنانيين و أرضهم .. قلبي معاكم".

وكتبت الفنانة منى زكى، قائلة: " يارب أحفظ لبنان"، وقالت الفنانة جميلة عوض، "يارب احمي لبنان واحفظ شعبه"، بينما قالت الفنانة أصالة، " الله يحمي لبنان ياربّ ويحفظ النّاس منّ كلّ شرّ ويطمنّا بأسرع وقت ياربّ العالمين"، وقالت الفنانة رانيا يوسف، " اللهم احفظ لبنان وشعبها".

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وغرد الفنان أحمد جمال، قائلا:" لا حول ولا قوة الا بالله..منظر الحرائق شيء محزن ربنا يحفظ أهلنا في لبنان من كل شر".

كما كتب الفنان أحمد فهمى، قائلا: " الله يحمي لبنان و شعبها و أهلها من كل سوء"، وغرد الفنان منذر ريحانة، قائلا: " يا نار كوني بردا و سلاما على بلد الجمال .. الله يحمي لبنان عبق الحب والحرية".

وقال الفنان الفلسطينى محمد عساف، " لبنان بلد الأرز الغالي على القلب اللّه يحمي و يحفظ هالبلد الحبيب و أهله من كل سوء و اللّه يكون معكم و يصبّركم".

فيما كتبت الفنانة أحلام، قائلة: " لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لُطفك بلبنان وشعبه"، وقالت الفنانة بلقيس، " يا رب بردا وسلاما على لبنان Advertisements

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