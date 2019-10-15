شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى تسجل أغنية وطنية جديدة بعنوان "ضابط طبيب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة هايدى موسى نجمة ستار أكاديمى من تسجيل أغنية وطنية جديدة بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبرالمجيدة بعنوان "ضابط طبيب" من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع جيزو، وهندسة صوت ماهر صلاح ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب.



هايدى موسي ومهندس صوت ماهر صلاح وشريف إسماعيل ومحمد البوغة

وطرحت هايدى مؤخرا أغنية "أنا اتعودت" كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية وصلت إلى 2 مليون.



ماهر صلاح وهايدى موسي

يذكرأن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول وستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضى ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".