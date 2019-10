شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داوني دكتور بيكلم حيوانات في أول تريلر لفيلمه الجديد Dolittle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Universal Pictures عن أول تريلر لـ فيلم العائلة والمغامرة الجديد Dolittle، و من المقرر أن يصل دور العرض حول العالم في 17 يناير من العام المقبل 2020.

الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.



ابطال فيلم Dolittle

Advertisements

ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

ويذكر أن شركة Universal Pictures يعرض لها فيلم Hobbs & Shaw الذى حقق إيرادات وصلت إلى 758 مليون دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 2 أغسطس الماضى.

وتمتلك دولة الصين النصيب الأكبر من رصيد الإيرادات بـ200 مليون دولار من إجمالى الرصيد، والذى عرض فى أكثر من 4000 شاشة عرض داخل الصين ليصبح السوق الأقوى فى العالم من حيث تحقيق الايرادات.

فيلمHobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.