- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يحترق .. ماجى بو غصن تنعى سليم أبو مجاهد أول شهيد للحماية المدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة ماجى بو غصن، أول شهيد للحماية المدنية في لبنان، سليم أبو مجاهد الذي توفى أثناء القيام بعمله فى محاولة إخماد الحرائق
ونشرت ماجى، عبر حسابها على تويتر، صورة الشهيد سليم أبو مجاهد عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة: " حرقة قلب أهلك عليك..بطل من لبنان.. الله يرحم روحك يا شهيد النخوة والشهامة.. سليم ابو مجاهد شهيد بسبب الحرائق".
واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، أمس الاثنين، عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق
ماجى بو غصن
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يحترق .. ماجى بو غصن تنعى سليم أبو مجاهد أول شهيد للحماية المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.