شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يحترق .. ماجى بو غصن تنعى سليم أبو مجاهد أول شهيد للحماية المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة ماجى بو غصن، أول شهيد للحماية المدنية في لبنان، سليم أبو مجاهد الذي توفى أثناء القيام بعمله فى محاولة إخماد الحرائق

ونشرت ماجى، عبر حسابها على تويتر، صورة الشهيد سليم أبو مجاهد عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة: " حرقة قلب أهلك عليك..بطل من لبنان.. الله يرحم روحك يا شهيد النخوة والشهامة.. سليم ابو مجاهد شهيد بسبب الحرائق".

واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، أمس الاثنين، عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق