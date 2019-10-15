شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يغني في امريكا الشهر المقبل..ويحيي حفلا ضخما بالقاهرة نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضخم الجمعة 25 أكتوبرالجاري، ويقدم أمير الغناء العربى خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة والمميزة منها: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر". ويستعد الفنان هاني شاكرأيضا لإحياء حفلين غنائيين في الولايات المتحدة الأمريكية، يومي السبت والأحد 16 و17 نوفمبر المقبل.

يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر أغنية "مصر أجمل شيء"، وهى من كلمات محمد صلاح، ألحان خالد جنيدي، توزيع بيشوى سمير، التسجيل والمكساج لياسر أنور، كمنجات إبراهيم الموجي، جيتار مصطفى نصر، ساكس فون خالد شاهين، قانون محمد عمرو، ناي أحمد نادر.