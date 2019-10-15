شكرا لقرائتكم خبر عن مش عيد ميلاده .. حسن حسنى يكشف سقوط أغلب المواقع فى فخ أخطاء ويكيبديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما تعتمد المواقع الإليكترونية والقنوات الإعلامية والكثيرمن الجهات على المعلومات الواردة على موقع ويكيبديا، وخاصة فيما يتعلق بتواريخ الميلاد والوفاة الخاصة ببعض المشاهير، ويظن الكثيرون أن هذه المعلومات موثقة ودقيقة على عكس ما هو حقيقى وعلى الرغم من وجود الكثير من الأخطاء فى هذه المعلومات التى يحررها أفراد دون الرجوع إلى المصادر الحقيقية والمعلومات الموثقة.

ومن بين الأخطاء الشهيرة التى أوردها موقع الموسوعة الحرة ويكيبديا والتى سقط فيها الكثيرمن المواقع اليوم، المعلومة الخاصة بتاريخ ميلاد الفنان الكبير حسن حسنى، والتى أورد الموقع أنه يحتفل بميلاده اليوم، وأنه مولود فى 15 أكتوبرمن عام 1931، وهو ما اعتمدت عليه أغلب المواقع وتعاملت مع هذه المعلومة على أنها حقيقة ومضت تكتب العديد من الموضوعات الخاطئة عن الفنان الكبيراعتمادا على ما ورد فى ويكيبديا.

الخليج 365 تواصل مع الفنان الكبير حسن حسنى الذى أكد أن تاريخ ميلاده الحقيقى هو 19 يونية من عام 1936، مشيرا إلى أن التاريخ الذى أورده موقع ويكيبديا وهو 15 اكتوبر 1936 تاريخ خاطئ، وأن الموقع أورد أيضا عدد أخر من المعلومات الخاطئة عن حياته. وقال الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع :" هذا الخطأ يسبب لى بعض المشكلات حيث يتم تداوله فى وسائل الإعلام والمهرجانات التى يتم تكريمى فيها وفى المعلومات التى يكتبها الكثيرون عن سيرة حياتى".