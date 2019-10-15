شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماجد المصري : اقدم تامر حسني بشكل مختلف عن كل كليباته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج أحمد ماجد المصرى من تصوير كليب "لولاك حبيبى" للنجم تامر حسنى ضمن ألبومه الأخير "عيش بشوقك" الذى حقق نجاحا كبيرا من توزيع جمال الحمداوى وكلمات وألحان تامر حسنى .

أحمد المصرى قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر طرح الكليب بفارغ الصبر خاصة أنه يقدمه بشكل جديد ومختلف عن كليبات تامر السابقة ويتمنى أن ينال اعجاب الجميع مشيرا أنه تربط بينهم علاقة صداقة قوية منذ فترة كبير خاصة أنه صديق مقرب لوالده الفنان ماجد المصرى .

وأضاف : تامر حسنى مطرب كبير حقق نجاح كبير على مستوى التمثيل والغناء فى الفترة الأخيرة ويعتبر من أقوى الأصوات الموجودة فى مصر .

تجدرالإشارة إلى أن تامر حسنى ينتظرعرض فيلمه الجديد "الفلوس" خلال إجازة نصف العام المقبلة، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانه ويزو، وآخرون، فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني ، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامرحسني فيلم آخر بعنوان "مش أنا " قصة و سيناريو و حوار تامرحسني وإخراج ساره وفيق.