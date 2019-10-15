شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لوفاة المغنية الكورية سولى "Sulli" .. وسبب التنمر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت صباح أمس مغنية البوب الكورية سولى " Sulli" عن عمر يناهز الـ 25 عاما، حيث ولدت المغنية صاحبة الاسم الحقيقى "تشوي جين ري" في 29 مارس من عام 1994، والتي وجدها مدير أعمالها متوفية في شقتها بـ سونجنام بـ سيول العاصمة الكورية.

ويعتقد أن مغنية البوب الأمريكية قامت بالانتحار بعد ظهورها في فيديو لايف على حسابها بـ موقع الصور إنستجرام، وهى تتحدث عن حالة الاكتئاب التي أصابتها بسبب التعليقات السلبية "التنمر" التي تتلقاها، وكان قد علق شرطي كورى من موقع الحادث قائلا "حتى الان يبدو أنها قتلت نفسها لكننا سنترك كل الاحتمالات مفتوحة ونحقق فيها".



Sulli

وصرحت الشرطة الكورية إنها عثرت على مذكرة في مكان الحادث لكنها لم تحلل بعد محتواها، كانت سولي ممثلة منذ طفولتها، وذلك قبل أن تبدأ في الظهور بالغناء مع مجموعة f (x) في عام 2009، ومن ثم قررت مغادرة الفريق الغنائى في 2015، وانتشرت الشائعات أنها تركته بسبب "الإجهاد"، وذلك بسبب الشائعات الكثيرة التي انتشرت حول حياتها.

وركزت سولى كل جهودها على التمثيل منذ عام 2015، حيث لعبت دورا في فيلم Real superhero الذى طرح عام 2017، ومن ثم طرحت أحدث وأخر أغانيها بمفردها في يونيو من العام الجارى، تحت اسم "Goblin".

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وفى أخر أيامها ظهرت مغنية البوب الكورية في برنامج تلفزيوني كشفت فيه عن تلقي تعليقات سلبية عبر الإنترنت، وفقًا لتقارير رويترز، وذلك بعد ظهروها أكثر من مرة دون ارتداء حمالة صدر "Bra"، والذى كانت نقطة التحول في حياتها حيث تلقت الكثير من التعليقات السلبية، ووصفتها "سولى" بالتنمر على حالتها، وذلك فى 21 يوليو، وصرحت المغنية "عندما أحمل صوري بدون حمالة صدر، يتحدث الناس عنها كثيرًا، لقد كنت خائفة، لكنني لم أكن أعلم حدوث كل ذلك لأنني اعتقدت أنه سيكون من الجيد أن يتجاهل الناس تحيزاتهم الشخصية".

كما أنها أيضا تلقت ردود الفعل السلبية بعد نشرها صورة لها مع حبيبتها الممثلة الكورية Goo Ha-ra، وهما يقبلان بعضهما البعض في عيد ميلادها أبريل الماضى، بالإضافة إلى فيديو لايف لها أثناء الاحتفال مع أصدقائها وهى تحتسى المشروبات الكحولية، والتي اعتبرها الجمهور منافية للأخلاقيات والعادات الكورية.

بالإضافة إلى ذلك كانت لها العديد من التصريحات الصادمة، حيث صرحت في 2018، أنها كانت تعانى من نوبات الهلع في صغرها، وتخلى عنها الجميع، حيث أنهم لم يفهموها، وذلك وفقا للتقارير التي نشرت على موقعى " theguardian" و "CNN".

ويذكرأن هذه ليست الحالة الأولى في انتحار أحد مغنى البوب الكوري، وذلك بسبب الضغط الشديد الذى يتعرضون له أثناء التمرين على طرق الغناء، جنبا إلى جنب مع حفظ الكثير من الكلمات الكورية الصعبة، وكان قد أنهى مغنى البوب الكوري Jonghyun، واسمه الحقيقي Kim Jong-hyun، حياته في سيول في ديسمبر 2017.