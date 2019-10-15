بالصور| عرض "عندي صورة" في سينما زاوية.. والمخرج لمصراوي: صورته في 20 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت سينما زاوية، مساء الأحد، عرض فيلم "عندي صورة: الفیلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم" للمخرج محمد زيدان، وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا؛ إذ نفدت جميع تذاكر العرض.

وعقب انتهاء العرض دار نقاش بين منتج الفيلم مارك لطفي، ومخرجه محمد زيدان، والحضور، وفي تصريح خاص لمصراوي، أشار زيدان أن تصوير الفيلم استغرق 20 يومًا، بينما احتاجت عملية المونتاج ثلاث سنوات تقريبا، وأكد أن أصعب ما واجهه أثناء العمل على الفيلم، اكتشافه بعد انتهاء التصوير أن 90% من الصوت به مشاكل كبيرة، وعليه اللجوء لعمل دوبلاج لكل الكلام وهو أمر يبدو مستحيلا، خاصة أنه كان مع أناس كبار في السن تطلب منهم الحديث بنفس العفوية التي خرج بها الكلام أثناء التصوير.

وكان الفيلم فاز بأربع جوائز، وهي: جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي عربي عام 2017، كما نال جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان طرابلس بلبنان، جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة في المهرجان القومي للسينما، والجائزة الأولى لأفضل فيلم وثائقي ضمن فعاليات برنامج عروض منصة الشارقة للأفلام الذي نظمته مؤسسة الشارقة للأفلام.

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ويدور الفيلم حول زیدان المخرج الشاب الذي يصنع فیلما وثائقیا بمساعدة كمال الحمصاني أحد أقدم مساعدي الإخراج في مصر، عن مطاوع عویس أقدم كومبارس في تاریخ السینما المصریة والذي عمل في أكثر من ١٠٠٠ فیلم منذ أربعینیات القرن الماضي حتى الآن.

"عندي صورة: الفیلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم" من تأليف وإخراج محمد زيدان ويشاركه البطولة كمال الحمصاني ومطاوع عويس، تصوير محمد الحديدي وموسيقى تصويرية مايكل فوزي.