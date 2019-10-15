بالصور| أمير كرارة يحتفل بخطبة شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان أمير كرارة بخطبة شقيقته "نور"، أمس الاثنين، لأحد رجال الأعمال، واقتصر الحفل على العائلتين فقط. ونشر كرارة صورًا من حفل الخطوبة على خاصية "استوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق كرارة على الصور: "مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدكوا". يذكر أن الفنان أمير كرارة يستعد لتصوير مسلسله الجديد، "الاختيار" والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٠، ويجسد فيه شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة بشمال سيناء والذي استشهد إثر هجوم إرهابي في شمال سيناء يوم ٧ يوليو ٢٠١٧، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

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