بالصور والفيديو- رسائل مؤثرة لنجوم الفن: "لبنان يحترق.. قلبي يحترق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعوات وأمنيات كثيرة، بعث بها عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لدعم لبنان الذي يعاني من اندلاع عدة حرائق بعدد من المناطق، جراء ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الريح.

ونشر الفنان هاني رمزي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للعلم اللبناني، وعلق: "يا رب احفظ لبنان وشعبها من كل شر".

وعلق المطرب اللبناني وليد توفيق، عبر صفحته الرسمية بإنستجرام: "لبنان، وطني الحبيب، الله يحميك".

ونشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر إنستجرام، صورة لمشهد الحريق، وعلقت: "قلبي عم يحترق مع هالمنظر، يارب احمِ لبنان وأهله والطف به، حرايق كبيرة وكارثة طبيعية وبيئية بمعنى الكلمة".

كما نشرت الفنانة أنغام، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة للعلم اللبناني، وعلقت: "اللهم رحمتك بأهل لبنان الجميلة".

ونشر الفنان اللبناني سعد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة من مشهد مروع للحرائق، وعلق: "شي بوجع القلب اللي عم يصير بلبنان، يا ضيعانك يا لبنان الأخضر".

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كذلك علقت الفنانة اللبنانية مي حريري، عبر صفحتها بإنستجرام: "نداء للدولة وحكومتنا، بلدنا عم يحترق في عالم عم بتموت جوا بيوت، لازم تسخروا كل القوات لنوقف هيدي الكارثة الكبيرة، يا ألله كن مع بلدنا".

بينما نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مقطع فيديو للحريق، وعلقت: "من قلبي بدعي، وبطلب يا رب دخيلك تأمر مياه السماء المباركة تطفي هالنيران الشيطانية الوقحة، يا رب ساعد كل العائلات والأطفال، ما إلنا غيرك".

كما نشر المطرب اللبناني زياد برجي، مقطع فيديو من قلب الحريق، عبر حسابه بإنستجرام، وعلق: "لبنان يحترق، قلبي يحترق".

ونشرت الفنانة التونسية لطيفة، مقطع فيديو من قلب الحرائق، وعلقت: "ربنا يلطف بلبنان وأهله، حريق المشرف بلبنان".

بينما نشرت الفنانة ماجي أبو غصن، مقطع فيديو لمراسلة تبكي من قلب الحدث، وعلقت: "أكتر من هيك ومن اللي صار إمبارح وعم يصير هلأ ما بقا يصير، رحمتك يارب، لبنان عم يحترق وأهل مناطق عم يتهجروا، كارثة بيئية إنسانية ما بينسكت عليها، الله يحمي هالناس، ويحمي هالبلد".

وعلقت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "يا رب احفظ لبنان وأهله".