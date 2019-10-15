أنغام عن حرائق لبنان: "اللهم رحمتك بأهل لبنان الجميلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعربت الفنانة أنغام عن حزنها الشديد لتعرض لبنان لحرائق الغابات، أمس الاثنين. ونشرت أنغام صورة لعلم لبنان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم رحمتك بأهل لبنان الجميلة". وأتى الحريق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة على امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، إلا أن الخسائر حتى الآن مادية، واقتصرت على الأشجار.

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