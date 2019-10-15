منى أبوحمزة تنعى أول شهيد للحماية المدنية في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الإعلامية منى أبوحمزة أول شهيد للحماية المدنية في لبنان، الذي راح ضحية القيام بعمله في محاولة إخماد الحرائق.

وعلقت: "مع الأمل أن يتم تطويق الحرائق التي تقضي على ثروتنا، وتهدد المساكن، نعزي أهلنا بالشهيد سليم أبو مجاهد، وندعو بالسلامة لفريق الإم تي في والزميلة نوال برّي، الذين تعرضوا لحادث أثناء التغطية، وكذلك لكافة رفاق سليم من أفراد الدفاع المدني اللبناني".

واندلع عدد كبير من الحرائق، أمس، جراء ارتفاع درجات الحرارة، واشتداد سرعة الريح، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.