محمد عساف عن حرائق لبنان: "الله يحمي هالبلد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الفنان الفلسطيني محمد عساف على الحرائق المشتعلة في لبنان، منذ أمس، ونشر صورة، عبر حسابه الرسمي بتويتر، للعلم اللبناني.
وعلق: "لبنان بلد الأرز الغالي على القلب، الله يحمي هالبلد، ويحفظ هالبلد الحبيب وأهله من كل سوء، والله يكون معكم ويصبركم".
واندلع عدد كبير من الحرائق، أمس، جراء ارتفاع درجات الحرارة، واشتداد سرعة الريح، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.
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