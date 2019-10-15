الليلة.. العرض الخاص لفيلم "بين بحرين" بحضور صناعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقام مساء الليلة الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "بين بحرين"، وذلك في تمام السابعة مساء، بحضور صناعه، في سينما مول مصر بالسادس من أكتوبر.

وقال الفنان محمود فارس بطل العمل، في تصريح خاص لمصراوي، إنه سعيد بما حظي به الفيلم من اهتمام إعلامي خلال الفترة الماضية، خاصة أنه شارك في أكثر من مهرجان عالمي، وفاز بعدة جوائز، من بينها جائزتين في مهرجان بروكلين السينمائي، وجائزتين من مهرجان "تارة" بالمغرب، وجائزة من مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وأكد أنه فخور لكونه أحد صناع هذا النجاح، الذي يتناول عدة قضايا تمس المرأة، من خلال طرح مجموعة من النماذج.

فيلم "بين بحرين" بطولة عارفة عبدالرسول، محمود فارس، فاطمة عادل، ثراء جبيل، يارا جبران، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة.