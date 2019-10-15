بالفيديو: شاروخان يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع مع رجاء الجداوي في الرياض

فاجأ النجم الهندي شاروخان الجميع بموقف خاص مع النجمة المصرية رجاء الجداوي خلال حفل Joy Awards الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الترفيه في العاصمة السعودية الرياض. وظهر شاروخان في الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحاول مساعدة رجاء الجداوي ومرافقتها إياها أثناء سيرها على المسرح من أجل تسلم جائزة تكريمها.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي وحول العالم بجانب حضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء.

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