شاهد: تصرف عفوي لابنه مريم حسين في أحد عروض الأزياء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصرف عفوي قامت به ابنه مريم حسين ” الأميرة” وذلك أثناء حضورها مع والدتها لأحد عروض الأزياء في دبي. وكشف المقطع عن التصرف العفوي الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل حيث قامت الطفلة بتقليد عارضات الأزياء وكأنها تعرض فستانها مثلهم، وعلى الفور قامت مريم بالبحث عن ابنتها حيث عثرت عليها لحظة خروجها من الكواليس.

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