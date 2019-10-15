نشر الفنان عبد الله السدحان تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها إن الغالبية قد استغل مقطعه السريع للزملاء والزميلات بأسلوب لتصفية خلافات أو كره مبطن على حسابه بحسب ما جاء في التغريدة .
وتابع: “ أنا لم أسحب على أحد وعمري ما سحبت على إنسان فما بالكم بزميل وزميلة، شكرًا حبيب شكرًا ريماس شكرًا راشد لاحترامي وتقديري والشكر موصول لأبو راكان ، أكن كل الود للجميع ولكم كذلك“. وكان السدحان قد نشر مقطع فيديو أمس الأحد ظهر فيه وهو يرصد أجواء الاحتفال خلال حفل مهرجان ”صناعة الترفيه“ ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، وذلك لحضور تكريم عدد من النجوم العرب والعالميين. وظهر في الفيديو السدحان وهو ينادي على صديقه القديم ناصر القصبي الذي كان يتحدث مع بعض زملائه، فالتفت الأخير نحوه وقام بتحيته وتحية الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر “السدحان” يرد على منتقديه بعد لقائه بـ “القصبي”: أنا لم أسحب على أحد وعمري ما سحبت على إنسان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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