هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

كشفت الفنانة لبلبة عن الحالة الصحية للفنان عادل إمام، تزامنًا مع انتشار أنباء بشأنها على مواقع التواصل.
«لبلبة» المشاركة بمهرجان الإسكندرية السنيمائي، أكدت أن الممثل عادل إمام حالته الصحية جيدة، نافية ما أثير بشأنه من تدهور صحته.
وأكدت أن اعادل إمام يستكمل حاليًا تصوير عمل فني، مضيفة أنها التقته قبل مشاركتها فى المهرجان.
ومن المقرر أن يشارك عادل إمام في السباق الرمضاني القادم بمسلسل فلانتينو، الذي توقف تصويره لظروف إنتاجية.
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