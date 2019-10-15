بالصور: القصبي يعود إلى المسرح بعد 3 عقود غياب.. والكشف عن اسم المسرحية وموعد عرضها

تنطلق مسرحية “الذيب في القليب” من إنتاج “مجموعة MBC”، بالتعاون مع “الهيئة العامة للترفيه” في 23 أكتوبر الحالي، وتستمر حتى 23 نوفمبر المقبل، وتقدم أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. وفقاً لـ”سبق”.

ويأتي عرض المسرحية وسط تفاعل جماهيري كبير وحضور حاشد، وضمن فعاليات موسم الرياض 2019، وهي من تأليف الكاتب خلف الحربي، وإخراج محمد راشد الحملي، وتشهد عودة النجم السعودي الكبير ناصر القصبي إلى خشبة المسرح بعد نحو ثلاثة عقود من الغياب.