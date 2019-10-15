اليوم.. أولى ليالي عرض أمر تكليف بجامعة بني سويف

تستضيف جامعة بني سويف، العرض المسرحي " أمر تكليف"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح ، ومن إخراج باسم قناوي، وذلك ابتداء من غد الثلاثاء الموافق ١٥ أكتوبر، و حتى يوم ١٩ من نفس الشهر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
يشار إلى أن العرض يقام تحت رعايةالفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح والتي تشرف عليها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بالمسرح الحديث.
يذكر أن عرض "أمر تكليف"، مأخوذ عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغةودرماتورج طارق علي، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.
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