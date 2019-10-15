المسرح الكوميدي يفتتح "حب رايح جاي" نهاية أكتوبر

قال الفنان إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح الكوميدي، التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري حاليًا بروفات عرضها الجديد "حب رايح جاي"، تأليف سامح عثمان، إخراج ياسر صادق، ومن المنتظر افتتاح العرض في نهاية شهر أكتوبر

الجاري على المسرح العائم بالمنيل.

يقول الفنان ياسر صادق، مخرج العرض المسرحي، إن أحداثه تدور حول فكرة الحب وتأثيره في لم الشمل، سواء في الأسرة، أو في المجتمع

بأشكاله ومراحله المختلفة، في قالب كوميدي استعراضي غنائي.

"حب رايح جاي"، بطولة ميدو عادل، دنيا عبدالعزيز، ميسرة، رشوان توفيق، فاطمة عادل، محمد حسني، محمود فتحي، ونجوم المسرح الكوميدي، ديكور محمد هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس دنيا الهوارى، استعراضات علاء أبو ليلة، ألحان وليد الشهاوي، كلمات دعاء عبدالوهاب.