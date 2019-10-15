طارق يوسف يشارك في احتفال أكاديمية فكره لرعاية الموهبين

شارك الزميل طارق يوسف، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد ونائب رئيس اللجنة العامه لوفد الجيزة، في الاحتفال الذي أقامته أكاديمية فكره وابداع لرعاية المواهب الفنيه في الغناء والتمثيل والرسم والشعر والانشاد الديني والتي تتخذ من جمعيةتنمية المجتمع المحلي بمزغونه البدرشين مقرا لها.
وقد شارك في تكريم الاطفال الموهوبين أعضاء نادى أدب البدرشين الشعراء فضل ابوحريره ومحمود الأمير وعادل، كما شارك في التكريم أيضا الروائيعبدالشافي هلال.
والقي الزميل طارق يوسف كلمه في الاحتفال أشاد فيها برئيس الاكاديميه رضا عبدالوهاب صاحب الفكره وشيرين مصطفى المنسقه العامه للاكاديميه والتي ساهمت في ثقل مواهب الكثيرين من أبناء قري محافظة الجيزه، وقدم الاطفال عدد من الاستعراضات وانشد رضا عبدالوهاب وفرقته عدة اناشيد في مدح رسول الله.
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