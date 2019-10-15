إسراء خالد تطرح ألبومها الجديد "بحاول أمثل أعيش"

قالت الفنانة الصاعدة إسراء خالد، إنها ستنتهي من تسجيل ألبومها الجديد الذى يحمل عنوان "بحاول أمثل أعيش"، خلال الأيام المقبلة.
يحكي الألبوم، المكون من خمس أغانٍ، قصة حياة إسراء، كتب كلماته الشاعر الكبير وليد العدوي، وقام بتلحين أغانيه الملحن كامل الجندي، والتوزيعلماريو جميل.
إسراء، التي تبلغ من العمر 24 عامًا، حصلت على بكالوريوس فى الحقوق، ثم التحقت بمعهد الموسيقي العربية، لتدرس من خلاله قواعد الموسيقي، وتنمي موهبتها ضمن فرقة الموسيقار العالمي سليم سحاب.
كان وعد أبيها بإلحاقها بمعهد الموسيقى العربية لتدرس فيه، بداية خطواتها نحو رسم مستقبلها الفني الذى بدأته بشكل غير رسمي منذ الصغر، تقول إسراء: "بابا صوته جميل شبه عبدالحليم حافظ، ويحب سماع الموسيقى، وكان بيشجعني دايمًا وكل أسرتى إني أغني وأنجح وأتمنى في المستقبل أتعامل مع ملحنين وكتاب كبار يتبنون موهبتي حتى تصل للعالم كله.
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