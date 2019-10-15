كايروكى يستعد لإحياء حفل جديد بمسرح ساقية الصاوى

يستعد فريق "كايروكى" لإحياء حفلتين غنائيتين بمسرح ساقية الصاوي بعد شهور من الغياب، وذلك يومى الاثنين والثلاثاء 21 و22 من أكتوبر بقاعة النهر.

يشار إلى أن تطورت كايروكى بشكل هائل

من ألبوم لألبوم ماضية نحو تحقيق هدفها وطموحها المستمر بالغناء مع القاهرة المدينة ذات الإيقاع السريع والتطور الدائم، وآخر ألبوماتهم هو "أبناء البطة السوداء" والذين سيقدمون منه أغنيات لأول مرة يقدموها على مسرح الساقية.

تأسست الفرقة رسميًّا عام 2003، وتتألف حاليًّا من كل من أمير عيد (غناء وجيتار) وتامر هاشم (درامز) وشريف هوارى (ليد جيتار) وآدم الألفى (باص جيتار) وشريف مصطفى (أورج).