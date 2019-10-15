"س" تنظم مسابقة أفضل نص مسرحي بمسرح الجنوب

تنظم مؤسسة س للثقافة والابداع للعام الخامس على التوالي مسابقة افضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي بالتعاون وبدعم من المؤلف الكبير ايمن سلامة على هامش الدورة الخامسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، والمقامه فى محافظة اسيوط فى الفترة من 8: 14 ابريل المقبل برعاية وزارات الثقافة والشباب والرياضة

والمالية وشركة hk للاستثمار الزراعي ومؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات و ومؤسسة وريفيرا ايجيبت للتجارة والاستثمار ومؤسسة الهدف للدعاية والاعلان.

قال د. حسن عطية، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، إن اهم شروط المسابقة ان يكون النص المسرحى مستوحى من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية وان لا يتعدى

سن المؤلف ال 45 عاما وألا يكون النص المسرحى قد فاز فى مسابقة اخرى، مشيرا الى ان آخر موعد لتلقى النصوص المسرحية هو 30 فبراير 2020 والتى ترسل على ايميل المؤسسة.

وقال د. جمال ياقوت مدير المهرجان ان الدورة الخامسة تشهد تطورا كبيرا فى ورش التدريب والفعاليات وستحمل الكثير من المفاجات لشباب الاقاليم وايضا لاهالى محافظة اسيوط فى القرى والنجوع والمستشفيات بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى دورته الرابعة بمحافظة اسيوط .