شاهد.. ميريام فارس عن حرائق لبنان: منظر مؤلم

أعربت الفنانة ميريام فارس، عن حزنها الشديد بسبب الحرائق التي اندلعت في لبنان، وذلك عبر موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتبت "ميريام" في تدوينة عبر حسابها قائلة :" منظر الحرائق في لبنان مؤلم وموجع، يا رب احمي الناس، احمي شباب الدفاع المدني، احمي بلدي لبنان". الحرائق في لبنان مؤلم وموجع، يا رب احمي الناس، احمي شباب الدفاع المدني، احمي بلدي لبنان". ويذكر ان اجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، أمس الاثنين، في عدد من المناطق اللبنانية، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق.

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