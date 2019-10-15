ريما نجيم عن حرائق لبنان: وين حالة الطوارئ

أعربت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، عن حزنها الشديد بسبب الحرائق التي اندلعت في لبنان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتبت "ريما" عبر صفحتها قائلة :"أين حالة الطوارئ ؟ أين الطوافات؟، لبنان يحترق..

لبنان يا أخضر حلو.. حتى الطبيعة تُعاقِب من يُهمِل نفسه بنفسِه.. ومن يُغرِق نفسه عمداً.. فساد على مرّ السنين".

ويذكر ان كانت اجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، أمس الاثنين،

في عدد من المناطق اللبنانية، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق.