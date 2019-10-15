شاهد.. إنجي علي عن حريق المشرف: يارب احفظ شعب لبنان

أعربت الإعلامية إنجي علي عن حزنها الشديد بسبب الحرائق التي اندلعت في لبنان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". كتبت "إنجي" عبر صفحتها قائلة:" يارب احمي واحفظ شعب لبنان.. حريق المشرف"، وتفاعل الجمهور مع المنشور داعين أن يحفظ الله جميع الدول العربية. يارب احمي واحفظ شعب لبنان.. حريق المشرف"، وتفاعل الجمهور مع المنشور داعين أن يحفظ الله جميع الدول العربية. يذكر أن سلسلة من الحرائق الواسعة، اجتاحت، أمس الإثنين، عددًا من المناطق اللبنانية، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار، كما حاصرت العديد من المنازل، وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق.

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