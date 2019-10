تراند اليوم : النائب احمد جمال يشهد ختام الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

الإسكندرية \نسرين عبد الرحيم

شهد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية مساء اليوم، حفل ختام الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي، المقام علي مسرح سيد درويش، و تحمل دورة هذا العام من المهرجان إسم الفنانة نبيلة عبيد، تكريمًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال البارزة.

وتضمن المهرجان هذا العام 5 مسابقات هم “الأفلام الروائية الطويلة” وتضم لجنة تحكيم برئاسة الفنان محيي إسماعيل،ففي هذه المسابقة 15 فيلما من دول البحر المتوسط، وفاز الفيلم المغربي nomades بجائزة أفضل فيلم، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية فتنافس فيها 34 فيلما، ويرأس لجنة التحكيم المخرج عادل أديب، و فاز الفيلم المغربي The Old Man and the Mountain بجائزة أفضل فيلم وثائقي ،وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير الفيلم الفرنسي Pierre’s Heart للمخرج أوليفير بيندير.

بينما في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلما، ويرأس لجنة التحكيم الكاتب عبد الرحيم كمال، وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير”عم فلان” للمخرج بولا إدواد، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي “توشريت” للمخرج عامر أبو حسيبة عطا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير “محاصر” للمخرج محمد ماجد، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي “ست الحبايب” للمخرج مهند دياب. و في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلما،ذهبت جائزة أفضل فيلم، للفيلم السوري “درب السما”، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم المغربي “التمرد الأخير”، وحصد المخرج العراقي نوزاد شيخاني جائزة أفضل مخرج عن فيلمه “تورن”، وأخيرا ذهبت جائزة محفوظ عبدالرحمن لأفضل سيناريو للفيلم السوري “اعتراف”، وحصد الفنان السوري أيمن زيدان جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “درب السما”.