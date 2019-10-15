شاهد.. صافيناز في افخم فندق في باريس!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 12:56 مساءً - نشرت الراقصة صافيناز فيديو جديد من فرنسا حيث تقضي اجازتها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت صافيناز في الفيديو بينما كانت تتناول فطورها على شرفة غرفتها، في فندق الماريوت، المطلة على شارع الشانزليزيه الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

وعبرت صافيناز عن شوقها للعودة الى مصر قائلة: “وحشتوني حخلص حفلاتي في دبي وحرجعلكم على مصر على طول”.

واضافت صافيناز: “عندما اخرج في باريس لا اشعر اني في اوروبا بل في بلد عربي حوالي كلهم عرب”.