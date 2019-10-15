زوجة شاروخان تكشف عن صور عائلية لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تعرف جوري بأنها السيدة الأولى في حيان نجم بوليوود، شاروخان، حيث تحتفل بعيد ميلادها مؤخراً مع الأصدقاء والعائلة، ولكن قبل بدء الاحتفالات، نقدم لك أفضل صور لها مع العائلة.

قابلت جوري خان زوجها المحبوب في حفلة عندما كان عمره 18 عامًا وكان عمرها 14 عامًا، كتبت انوباما شوبرا في كتابها “ملك بوليوود: شاروخان وعالم السينما الهندية المغري” أن الاثنين أمضيا أول مقابلة لهما جالسين بجوار حمام السباحة، وهما يحتسيان الكولا”. ودخل الثنائي في علاقة لبضع سنوات وتزوجا وفقا للطقوس الهندوسية في عام 1991.

Advertisements

انتقل الزوجان إلى مومباي بعد وقت قصير من حفل الزفاف حيث تابع شاروخ مسيرته في الأفلام، ثم رحب الزوجان بطفلهما الأول، آريان في عام 1997، أي بعد ست سنوات تقريبًا من زواجهما، كما أصبحا والدين لسوهانا في عام 2000 والابن الثاني أبرام في عام 2013، الذي ولد عن طريق أم بديلة.

قالت جوري لفوج في مقابلة معها، “أود أن أبقي حبي له خاصًا وداخل أبواب بيتنا، إنه أفضل زوج وأب يمكن أن اتمناه، أقول دائمًا إنني محظوظة جدًا لوجودي مع شاروخان، الرجل”. وفي مقابلة أخرى مع IANS، قالت إنها تحب شاروخ، وهو ويتجاهل عيوبها.