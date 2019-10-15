النيران تلتهم لبنان الاخضر و”لبنان يحترق” يتصدر

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #لبنان_يحترق وهاشتاغ PrayForLebanon وذلك بعدما اندلعت النيران من شماله الى جنوبه واتسعت رقعة الحريق في الاحراج والقرى الجبلية مع عشرات الحرائق المتنقلة في كل المناطق، الا ان بلدة المشرف شهدت ولا تزال حريقاً ضخماً منذ فجر أمس الإثنين، حيث يقوم الدفاع المدني، وطوافات الجيش اللبناني، بالاضافة الى الاستعانة بالطوافات القبرصية لأجل إخماد الحريق.

الفاجعة الكبيرة التي ضربت لبنان والشعب اللبناني، جعل رواد الشبكة العنكبوتية يتفاعلون بشكل كبير في الساعات الماضية مع هذه الكارثة الطبيعية من خلال آلاف التعليقات والصور والفيديوهات المنتشرة بكثافة على كافة المنصات الاجتماعية.

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أيضاً النجوم تفاعلوا ونشروا بعض الصور للنيران التي التهمت المنازل والسيارات والاحراج واحدثت اضراراً كبيرة، طالبين من الله ان يلطف بـ لبنان منهم: راغب علامة، داليدا خليل، اليسا، نانسي عجرم، نجوى كرم، محمد إمام، احمد جمال، جيسكار ابي نادر، رولاحمادة، وسام حنا، فادي حرب، مايا دياب، وائل جسار، باسكال مشعلاني، نيكولا معوض، ناصيف زيتون، ماغي بوغصن، أحلام، ميريام فارس، الين لحود، المنتجة رولا سعد وغيرهم.

كما أصدرت محمية أرز الشوف بياناً جاء فيه “أنّه وفي ظل موجة الحرائق الكبيرة التي تجتاح منطقة الشوف، فإن مؤشر خطر الحرائق لا يزال عاليًا لدى جهاز الإنذار المبكر في المحمية”. وتمنّت على المواطنين “أخذ الحيطة والحذر وعدم إضرام النيران لأي سبب كان كما يرجى الإسراع في التبليغ عند حدوث أي حريق”.

كما تعرّضت مراسة الـ”ام تي في”، نوال بري، لحادثة اثناء تغطيتها لاطفاء الحرائق في منطقة الدبية نقلت على اثرها الى المستشفى.