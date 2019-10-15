كاردي بي تحصل على "ألماسة 100 قيراط" بمناسبة ميلادها.. السعر صادم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضّمت نجمة الراب كاردي بي إلى قائمة النساء اللاتي يملكن أفخم وأثمن خواتم الألماس في التاريخ، وذلك بعد حصولها على هدية فاخرة من زوجها Offset بمناسبة عيد ميلادها السابع والعشرين.

الخاتم والذي يحمل اسم "تيتانيك دايموند" تمّت صناعته خصيصًا للنجمة من قِبل علامة المجوهرات الشهيرة Pristine Jewellers، والتي يقع مقرها في نيويورك، وهو خاتم مزدوج مكون من حلقة محاطة بحبات ألماس على شكل قلب، وحلقة أخرى مطابقة تتوسطها حجرة ألماس ضخمة على شكل قلب.

وتفَوق خاتم النجمة على خاتم خطوبة جاكلين كينيدي من أريسطو أوناسيس المكوّن من 40 قيراطًا من الألماس النقي، وخاتم خطوبة النجمة ماريا كاري من الملياردير جيمس باكر والمزين بألماسة ضخمة عيار35 قيراطاً مقطعة بالايميرالد، أما خاتم كاردي بي الألماسي فيبلغ عياره 100 قيراط.

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ويعتقد خبراء المجوهرات، أنّ سعر هذه الماسة يبلغ نحو 3 مليون دولا أمريكي.

وهذا ليس أول خاتم فاخر تحصل عليه كاردي بي كهدية من زوجها أوفسيت، ففي أكتوبر 2017، تلقّت مغنية الراب خاتم ألماس تتوسطه ألماسة على شكل كمثرى عيار 8 قيراط، محاطة بحلقة مزدوجة من الألماس الأبيض والورديّ الفاتح.