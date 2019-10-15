غرائب مسرحيّة "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا".. ثريا بوزن طن و164 باروكة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت دبي أوبرا عن استعدادها لاستضافة المسرحية الموسيقية الأكثر شهرة على مستوى العالم "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" للمرة الأولى في المنطقة من 16 أكتوبر ولغاية 9 نوفمبر 2019.

هذا الأمر سيتيح فرصة استثنائية لعشاق المسرح الموسيقي لخوض تجربة بصرية وصوتية مدهشة فوق خشبة الدار التي تمثل تحفة معمارية أيقونية بحد ذاتها.

وتدور أحداث المسرحية حول موسيقي عبقري مشوّه يلقب بالطيف يسكن في قبو دار الأوبرا في باريس. يقع الطيف في غرام مغنية السوبرانو كريستين، مفتوناً بموهبتها وجمالها، ويسعى إلى حمايتها محاولاً اجتذابها لتبادله

المشاعر. وعند اكتشافه لعلاقتها مع شاب يدعى راؤول، يبدأ هوسه بالتعاظم وتسيطر عليه الغيرة والجنون والعشق لتأخذ الأحداث منحى درامي مؤثر.

هنا 10 حقائق حول هذه المسرحية المذهلة:

المسرحية التي ألفها أندرو لويد ويبر مقتبسة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الفرنسي الشهير جاستون ليرو

تستند أحداث المسرحية الغنائية إلى الرواية الفرنسية الشهيرة "لو فانتوم دو الأوبرا" من تأليف الكاتب الشهير جاستون ليرو. في حين تستوحي الرواية قصتها من أحداث تاريخية حقيقية وقعت في دار أوبرا باريس خلال القرن التاسع عشر.

نخبة من فناني المسرح والنجوم الواعدين تعاقبوا على أدوار البطولة في المسرحية

تمّ عرض مسرحية "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" لأول مرة على مسرح صاحبة الجلالة في "ويست إند"، بمدينة لندن، في 9 أكتوبر عام 1986، حيث لعب مايكل كروفورد دور الطيف، وقامت سارة برايتمان بتأدية دور الجميلة كريستين.

وسيتم إسناد دور الطيف في نسخة المسرحية المقدّمة بدبي إلى الممثل المسرحي الموهوب جوناثان روكسماوث، في حين ستؤدي النجمة الصاعدة كلير ليون دور البطلة كريستين داي.

العرض الأصلي للمسرحية يشهد بيع أكثر من 40 مليون نسخة حول العالم

حققت النسخة الأصلية للمسرحية أفضل المبيعات حول العالم، حيث بيع منها أكثر من 40 مليون نسخة. كما حظيت بما يزيد على 70 جائزة مسرحية مرموقة، بما في ذلك 7 جوائز "توني" الخاصة بعروض "برودواي" المسرحية و4 جوائز "أوليفييه" على مسرح "ويست إيند" في لندن. ويشمل العرض مجموعةً من أشهر المقطوعات الموسيقية، بما في ذلك "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" و"ثينك أوف مي" و"ميوزيك أوف ذا نايت". يرجى الرجوع إلى موقع دبي أوبرا لقائمة المقطوعات الموسيقية المقدّمة.

بعض من الحقائق المثيرة للاهتمام حول المسرحية

يضم كادر عمل المسرحية الموسيقية الشهيرة التي ألفها أندرو لويد ويبر 130 شخص من الممثلين وطواقم العمل وأعضاء الفرقة الموسيقية. وتتكون أزياء العرض من 230 زياً ابتكرتها مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون، إلى جانب 14 موظف لمساعدة الممثلين على ارتداء الملابس، و120 جهاز تلقين آلي للممثلين، و22 ديكور للمشاهد المسرحية، و281 شمعة، فضلاً عن استخدام 250 كيلوجرام من الثلج الجاف و10 أجهزة للضباب والدخان.

مسرحية "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" تعد واحدة من أفضل العروض الترفيهية على الإطلاق

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تمت مشاهدة مسرحية "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" منذ عرضها للمرة الأولى عام 1986 من قبل 140 مليون شخص في 40 دولة و166 مدينة حول العالم، وحققت إجمالي مبيعات بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي. وتتفوق عائدات المسرحية عن الإيرادات التي حققها أي فيلم سينمائي أو مسرحية أخرى على مر العصور، بما في ذلك أفلام "تيتانيك" و"إي تي" و"ستار وورز" و"أفاتار".

تم عرض "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" على الشاشة للمرة الأولى كفيلم صامت

منذ إصدار الرواية في شهر مارس 1910، تم تنقيحها عدة مرات لتتحول إلى أفلام سينمائية أشهرها فيلم يحمل نفس الاسم وصدر عام 1925، إلى جانب المسرحية الغنائية التي ألفها أندرو لويد ويبر، وتم عرضها في عام 1986.

جالت مسرحية "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" مختلف أنحاء العالم وحققت حضوراً لافتاً في دبي حتى قبل عرضها!

تُعدّ مجموعة "برودواي إنترتينمنت جروب " أول شركة توزيع مسرحي في العالم تسعى لتعزيز التواصل الدولي وتقديم أفضل الفعاليات الترفيهية في أوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وجنوب ووسط آسيا. وقد قامت ليز كوبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "برودواي إنترتينمت جروب "، بتقديم العروض الفنية حول العالم منذ أكثر من 20 عاماً، حيث قدمت الكثير من الإنتاجات الفنية في 40 دولة مختلفة. وعلى الرغم من ذلك، ثمة القليل من الوجهات التي قوبل العرض الأول فيها للمسرحيات الغنائية الكلاسيكية بحماس كبير مثل دبي.

ديكورات المسرحية تشمل ثريا وزنها طن واحد!

تتضمن ديكورات المسرحية نسخة مطابقة عن الثريا في دار أوبرا باريس والتي تتكون من 6 آلاف بلورة، حيث يحمل كل واحد من خيوطها 35 بلورة. ويبلغ عرض الثريا 3 أمتار، وتزن طناً واحداً! وخلال أحداث المسرحية، يبدو السقوط المسيطر عليه للثريا كما لو أنها تصطدم فعلياً بخشبة المسرح.

يصل عدد الباروكات المستخدمة في العرض الواحد إلى 164 باروكة

تشمل أزياء كل واحد من عروض مسرحية "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" استخدام باروكة مصنوعة من الشعر البشري الحقيقي، حيث يتم لفّ الشعر في كل باروكة ووضعها في الفرن لمدة 24 ساعة! وتتيح معالجة الباروكات في المسرحية إمكانية استخدامها لمرة واحدة فقط! ويضفي الشعر المستعار المستخدم شعوراً حقيقياً بأجواء عصر النهضة، كما يتم استخدام الريش وكمية كبيرة من مثبّتات الشعر للحفاظ على لون الباروكات وتألقها.

مسرحية "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" هي العرض المسرحي الأطول بتاريخ برودواي

تعد مسرحية "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" العرض المسرحي الذي استمر أطول فترة بتاريخ برودواي، حيث احتفل في عام 2018 بعرضه للعام الثلاثين.

وسينطلق عرض مسرحية "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" في دبي بالتعاون بين مجموعة "برودواي إنترتينمنت" ودبي أوبرا بتاريخ 16 أكتوبر، ويستمر حتى 9 نوفمبر، برعاية "دو لايف". يمكن شراء التذاكر عبر الموقع

الإلكتروني www.dubaiopera.com، ولدى متاجر "فيرجن ميجاستور" المنتشرة في الإمارات العربية المتحدة، وعبر تطبيق "دبي كاليندر".